Das ist die Karte der versautesten Ortsnamen

Fucking ist ein Ortsteil der Katastralgemeinde Hofstatt im oberösterreichischen Bezirk Braunau und hat seinen Namen vermutlich von Adalpert von Vucckingen. Nicht selten reisen vor allem englischsprachige Touristen an, um sich vor einer der Ortstafeln fotografieren zu lassen. Und diese wurden bereits mehr als einmal gestohlen - bis im August 2005 alle acht Ortsschilder an den vier Ortseinfahrten gegen Diebstahl gesichert wurden.

Die Ortstafel von Fucking in Oberösterreich Foto: Wikipedia/Tobias Maier

Doch Fucking befindet sich vor allem in Europa in bester Gesellschaft, was versaute Ortsnamen angeht, wie die "Rude Map" von Strumpshaw, Tincleton & Giggleswick zeigt, die man sich hier auch bestellen kann.

Vor allem in Europa tummeln sich zweideutige Ortsnamen. Foto: marvellousmaps.com

Ein paar Beispiele gefällig? Urin etwa in Norwegen oder Fjuckby in Schweden. Anus, Grand Sex oder Arse sind ebenso zu finden wie Ass, Bastardo, Pussy, Cunt, Clit oder Rectum. Bendova ist nicht auf den ersten Blick als versauter Name zu erkennen, dazu ist ein bisschen Fantasie nötig: "Bend over" bedeutet "Bück dich".

Aber auch auf den anderen Kontinenten wimmelt es von zum Schmunzeln verleitenden Namen wie Humpy Creek, Windy Passage, Witches' Tits, Ragged Ass Road, Shitagoo Lake, Moist Cove, Fluffy Landing, Pis Pis River, Bum Bum Island, Bastard Bore, Bullshit Hill, Lovely Bottom, Spanker Knob, Butt Street oder Fakfak.

Nordamerika Foto: marvellousmaps.com

USA und Mittelamerika Foto: marvellousmaps.com

Thailand, Indonesien, die Philippinen, Papua Neuguinea und der Norden von Australien Foto: marvellousmaps.com

Australien und Neuseeland Foto: marvellousmaps.com