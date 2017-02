D: Rathaus ändert Glockenspiel wegen Veganerin

Die vegan lebende Frau arbeite in Hörweite des Glockenspiels in einem Büro, so Laubach. Weil ihr der Text missfiel, bat sie den Bürgermeister um Abhilfe. Rathaus- Chef Marius Hahn (SPD) wollte kein Unmensch sein.

Das Lied wurde fürs Erste aus der Liste gestrichen. "Wir geben der Gans eine Schonzeit und tauschen immer mal wieder die Musikstücke. Wir haben 15 Lieder im Repertoire, überwiegend deutsche Volkslieder", sagte Laubach.