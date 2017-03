Brite vergisst Ehefrau, merkt es erst am Reiseziel

Kurz vor dem Boarding hatte Maurice auf dem Flughafen London- Stansted noch schnell die Herrentoilette aufgesucht. Seine Frau wartete davor, doch als ihr Mann länger nicht herauskam, wurde sie unruhig. Schließlich verständigte sie das Flughafenpersonal, doch als diese die Toiletten durchsuchten, war der 1,90 Meter große Maurice nicht zu sehen.

Der hatte nämlich die Toilette genau dann verlassen, als seine Frau offenbar gerade hilfesuchend auf dem Weg zum Infoschalter war. Da seine Frau nicht da war, nahm er an, sie wäre bereits auf dem Weg ins Flugzeug. Also reihte er sich in die Schlange am Boardingschalter ein, zeigte seinen Pass und die Boardkarte und bestieg das Flugzeug.

Maurice Hunter ließ seine Frau am Flughafen zurück. Versehentlich, natürlich ... Foto: YouTube.com/This Morning

Getrennte Sitzplätze im Flugzeug

Wegen Maurice' Größe saß das Paar getrennt, er braucht mehr Beinfreiheit. Der Brite fand seinen Platz und und warf einen Blick über die Passagiere. Weiter hinten saß eine Frau, kurzes, dunkles Haar, Brille, sie winkte. Alles klar, dachte der 80- Jährige, Carolyn sitzt schon. Die beiden sind seit 46 Jahren verheiratet. Da reicht ihm ein Handzeichen aus der Ferne. Die Maschine rollte auf die Startbahn - und hob ab.

Mittlerweile machte sich am Boden nicht nur Carolyn Sorgen. Ein Mitarbeiter der Airline nahm Kontakt zum Check- in auf und teilte ihr schließlich mit: "Ihr Mann ist in der Luft." Die Erleichterung, dass ihr Gatte wohlauf war, wich einem Anflug von Ärger. Wieso, bitte, ist ihr Mann allein an Bord gegangen? Sie hatte ihm doch gesagt, dass sie auf ihn warte. Carolyn schrieb ihrem Sohn eine SMS: "Deine Mutter ist in Stansted, dein Vater in der Luft."

Maurice hatte kein Handy mit

In Spanien angekommen, merkte Maurice dann doch, dass seine Frau nicht an Bord war. Also trat er gleich noch in der selben Maschine den Rückflug an - wo in am Flughafen seine Frau bereits erwartete. Ein Handy hatte der rüstige Senior übrigens nicht bei sich. "Wozu auch?", sagt er in der Sendung "This Morning", "Wenn man es sowieso nicht braucht." Statt der Spanienreise hat das Paar dann übrigens einen Campingurlaub gemacht.