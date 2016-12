Betrunkener Pole in Leichenhalle aufgewacht

Der Mann namens Kamil hatte einem Bericht der "Daily Mail" vom Donnerstag zufolge mit seinen Freunden in der Kleinstadt Kamienna Gora offensichtlich zu viel Wodka gebechert. Nach seinem Kollaps diagnostizierte ein Notarzt einen Herzstillstand und ließ den scheinbar Toten in ein Leichenschauhaus bringen.

Wachmann um Decke gebeten

Kurze Zeit später erlebte dort ein aufmerksamer Wachmann den Schock seines Lebens, als er aus dem Inneren eines Kühlfaches Geräusche hörte. Beim Öffnen des Faches stellte sich heraus, dass Kamil noch lebte - und offensichtlich fror, denn er bat den Wachmann um eine Decke.

Kamil wurde erneut von Ärzten untersucht und schließlich vor die Wahl gestellt, ob er im Krankenhaus seinen Rausch ausschlafen oder entlassen werden will. Der 25- Jährige überlegte nicht lange und machte sich auf den Weg zurück ins Pub ...

Ähnlicher Vorfall in Russland

Vor etwa einem Jahr hatte sich in Russland ein ganz ähnlicher Fall ereignet, als ein sturzbetrunkener Russe nach einer Feier ebenfalls in einer Leichenhalle erwachte und in panischer Angst an der Tür des Kühlfaches rüttelte, ehe er befreit wurde.

Infobox Für tot erklärter Mann wacht im Leichensack auf