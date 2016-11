Bei Nummer vertippt: Coole Oma lädt Fremden ein

"Thanksgivingdinner bei mir am 24. November um 15 h", schrieb Wanda Delch am Dienstag in einer SMS, die sie an mehrere Nummern sandte - unter anderem an Hinton. "Gebt mir Bescheid, ob ihr kommt. Hoffe, ich sehe euch alle. Natürlich inkludiert das auch Amanda & Justin", so die Oma weiter. Jamal Hinton wunderte sich über die Nummer und fragte nach: "Wer ist da?" - "Deine Großmutter", lautete die Antwort.

"Entweder hat diese Person die falsche Nummer oder meine Oma hat gelernt, wie man ein Handy benutzt", habe sich Hinton daraufhin gedacht, wie er NBC News erzählte, und zur Sicherheit nach einem Foto gefragt. Und die Oma schickte eins von sich aus dem Büro. "Hier bei der Arbeit", schrieb sie dazu. Jamal meinte gegenüber BuzzFeed: "Da musste ich lachen." "Du bist nicht meine Oma", schrieb er ihr zurück, schickte ein Selfie von sich und fragte frech: "Gibt's trotzdem noch einen Teller für mich?" Die überraschende Antwort: "Aber natürlich. Das ist das, was Omas machen ... jeden füttern." Und schickte ein virtuelles Stückchen Torte mit.

Ein Screenshot dieses "Gesprächs", das Jamal Hinton auf Twitter veröffentlichte, machte sogleich die Runde. 380.000 Menschen haben bisher auf "Gefällt mir" geklickt, mehr als 180.000 den Beitrag sogar geteilt.

"Sie nehmen dich sofort in die Familie auf"

Inzwischen weiß man, dass die in der SMS erwähnte Amanda die Freundin von Wandas tatsächlichem Enkel Brandon ist und Justin der Freund von Brandons jüngerem Bruder. Sie alle leben in Mesa im US- Bundesstaat Arizona. Amanda verriet BuzzFeed: "Brandos Familie ist unglaublich. Selbst wenn du sie zum ersten Mal triffst, nehmen sie dich sofort in die Familie auf."

Und das könnte auch mit Jamal passieren. Laut Amanda sei man sofort mit dem jungen Mann in SMS- Kontakt getreten, um echte Pläne für das Thanksgiving- Dinner zu besprechen. Und nur einen Tag später trafen sich Jamal und Wanda, die die Einladung mittlerweile auf Jamals ganze Familie ausgedehnt hat. "Ich muss jetzt noch rauskriegen, wie groß ein Truthahn sein muss, dass er für 20 Leute reicht", so Oma Wanda zu NBC News.

Auch die Twitter- User freuen sich schon darauf, dass Jamal bald an Wandas Tisch sitzen wird:

Nur einen negativen Effekt hatte die Sache: Oma Wanda musste ihre Handynummer wechseln. Jamal hatte die Screenshots unbearbeitet online gestellt und Oma Wandas Telefonnummer war zu lesen. Zahlreiche "Scherzbolde" fanden es lustig, ihr Nachrichten mit pikantem Inhalt zu schicken.