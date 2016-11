Australischer Dieb hinterließ auf Tür Po- Abdruck

"Der Beamte der Spurensicherung hatte eigentlich nach Fingerabdrücken gesucht. Er fragte sich die ganze Zeit: 'Was haben wir denn hier?'", erzählte einer der Ermittler am Dienstag. Die Polizei schätzt, dass die drei Einbrecher um die 20 Jahre alt waren. Das Trio stahl einen Fernseher und versprühte einen Feuerlöscher in den Räumen des Gemeindezentrums.

Trotz des bei der Spurensicherung deutlich sichtbar gewordenen Abdrucks hilft er der Polizei nicht weiter. "Wir führen keine Po- Abdrücke in unseren Dateien", sagte der Ermittler. Dennoch seien die Kollegen zuversichtlich, mit Hilfe weiterer Spuren die Täter rasch zu finden.