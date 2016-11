Australien will aus Aga- Kröten Ekel- Wurst machen

Die verhassten und giftigen Aga- Kröten sollen jetzt in Australien verwurstet werden, um heimische Tierarten zu schützen. Wildhüter riefen die Einwohner von Kununurra in Westaustralien am Dienstag auf, Kröten zu sammeln und abzuliefern. Die eingeschleppte Art gilt als Schädling, der die Flora und Fauna Down Under zerstört.