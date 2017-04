Affe wirft mit Kot und trifft Frau ins Gesicht

"Es hat Oma erwischt!", ruft eine Frau in einem Video aus einem US- Zoo. Mit "es" ist ein Schimpanse in einem Gehege gemeint, der gerade mit seinen Exkrementen um sich geworfen und eine ältere Frau damit im Gesicht getroffen hat. Das Video der bemitleidenswerten Großmutter mit von der Nase hängenden Fäkalien, das ein Zoo- Besucher am Sonntag bei YouTube veröffentlicht hatte, ist seitdem deutlich mehr als eine Million Mal aufgerufen worden.