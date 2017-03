Ärzte operierten 915 Münzen aus Schildkröten- Magen

In Thailand sind einer Schildkrote fast 1000 Münzen aus dem Magen operiert worden. Geldstücke in Teiche mit Schildkröten zu werfen, bringt nach der Vorstellung vieler Thais Glück und Langlebigkeit. Wie die Universitätsklinik Chulalongkorn in der Hauptstadt Bangkok mitteilte, entfernten dort fünf Tierärzte am Montag dem 59 Kilogramm schweren Tier in einer sechsstündigen Operation 915 Münzen.