4,5 Mio. Euro für skandalumwobenes Monroe- Kleid

Mit 4,5 Millionen Euro brachte das berühmte Kleid bei der Auktion am Donnerstagabend doppelt so viel wie erwartet ein. Neuer Besitzer ist das amerikanische Kuriositäten- Museum "Ripley's Believe It or Not!", wie Julien's Auctions mitteilte. Das Kleid war zuletzt 1999 für rund 1,2 Millionen Euro versteigert worden.

Nach dem Auftritt war das Kleid jahrzehntelang nicht zu sehen, es wurde kühl und dunkel gelagert. Foto: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Ausgestellt sieht das Kleid heute ganz anders aus als auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Ständchens. Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Marilyn Monroes Geburtstagsständchen für John F. Kennedy am 19. Mai 1962 - es sollte auch einer der letzten öffentlichen Auftritte vor Monroes Tod am 5. August 1962 im Alter von 36 Jahren sein - gehört zu den legendären Momenten des Showbusiness und der US- amerikanischen Politik.

Dieses Foto zeigt Monroe mit Kennedys Schwager nach ihrem Geburtstagsständchen. Foto: AP

Der für die damalige Zeit äußerst laszive Auftritt im New Yorker Madison Square Garden im Rahmen einer Spendensammlung für Kennedys Wiederwahl vor rund 15.000 Gästen erregte großes Aufsehen. Das mit Perlen besetzte hautfarbene Seidenkleid von dem Modedesigner Jean Louis war so eng, dass die letzten Nähte erst am Körper der Hollywood- Legende geschlossen wurden.

Es ist heute kaum möglich, den Eindruck nachzuempfinden, den Monroe mit diesem Kleid damals erzielte. Kennedy selbst kam im Anschluss auf die Bühne und scherzte, er könne sich nun aus der Politik zurückziehen, nachdem ihm auf diese "leckere Art" ein Ständchen geboten worden sei. Ehefrau Jackie war übrigens zu der Show nicht erschienen.