Zweite Unwetternacht in der Steiermark

Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in der Nacht auf Samstag waren noch in vollem Gange, als es in der Nacht auf Sonntag neuerlich zu schweren Unwettern in der Steiermark kam. Die Schäden fallen nach Angaben von Einsatzkräften dabei deutlich heftiger aus als in der Nacht zuvor - Häuser waren abgeschnitten und mussten evakuiert werden, Menschen wurden in ihren Autos von Wassermassen mitgesrissen, ein Wanderer wird vermisst. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Regionen: