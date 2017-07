Zurück auf die Schulbank

Jahrelang waren die minderjährigen, nicht schulpflichtigen Flüchtlinge in den Polytechnischen Schulen geduldet. Gesetzliche Grundlage gab es für sie aber keine, Klassen wurden 2015 plötzlich während dem Schuljahr geschlossen. Direktoren standen vor dem organisatorischen Chaos. Doch mit September könnte diese Möglichkeit wieder aufleben: Im Zuge des Bildungspakets ist dieser Punkt festgehalten, der bei genügend Deutschkenntnissen auch einen Pflichtschulabschluss beinhaltet.



"Die Enttäuschung unter den Direktoren war damals groß. Die Polytechnischen Schulen verfügen über das nötige Know- How. Wir haben die Daten der relevanten Schüler, und es wäre möglich, sie in das freiwillige zehnte Schuljahr aufzunehmen", ist Landesschulinspektor Hermann Zoller erfreut. "Diese voraussichtliche Möglichkeit ist sehr zu begrüßen", kommentiert Josef Zollneritsch vom Landesschulrat.



Monika Krisper, Kronen Zeitung