Zündler will Feuer nicht absichtlich gelegt haben

33 Menschen mussten in den frühen Morgenstunden des 3. Oktober mitten in Kapfenberg evakuiert werden, nachdem in dem siebenstöckigen Haus in einem Kellerabteil Feuer ausgebrochen war. Neun Feuerwehren standen mit 120 Kameraden im Einsatz, das Rote Kreuz kümmerte sich um die Mieter, die nur mit dem, was sie anhatten, auf der Straße standen. Acht Personen, darunter drei von der Feuerwehr, erlitten eine Rauchgasvergiftung.



Was damals bereits seltsam war: Auch ein Steirer (25) musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, der aber gar nicht in diesem Haus lebt und dennoch im Keller war. Bei der Polizei gab er an, beim Ausbruch des Feuers auf einer Parkbank gesessen zu haben. Dann hätte er versucht, die Menschen mittels Sturmklingeln zu warnen und die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, was misslang. Doch hat sich der Arbeitssuchende in so gravierende Widersprüche verstrickt, dass er jetzt zugegeben hat, mit einem Feuerzeug im Keller hantiert zu haben. Er hätte aber nie absichtlich gehandelt. Was er in dem Keller zu suchen hatte, konnte er aber nicht sagen. Er wurde angezeigt.

Redakteurin Monika Krisper