"Vorhang auf" für die Natur

Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Dorfplatz in St. Josef mit seiner großen Übersichtskarte der Rundwege. Wir starten in nordöstlicher Richtung und befinden uns eigentlich schon unmittelbar am Theaterweg, der mit seinen 18 Stationen neben spielerischen Körpererfahrungen auch aktives Rollenspiel fordert. Nicht umsonst steht bei der ersten Station - einer imposanten Theatermaske: "Zum Auftritt bitte". Schon bei dieser kurzen Passage ist Abwechslungsreichtum garantiert.

Malerischer Teich

Wir lassen den Theaterweg hinter uns und marschieren den gut markierten Rundwanderweg in Richtung Süden und passieren den großen Teich, der sich bei passendem Lichteinfall malerisch präsentiert. Danach geht es durch einen schönen Mischwald in westlicher Richtung leicht ansteigend bis zum Bauernhof Greitfranzl, nach dem wir uns der Straße entlang Richtung Südosten halten.

Gemächlich geht es weiter

Bald stehen wir vor einem großen Verbotsschild, auf dem aber dezidiert der Durchgang für Wanderer erlaubt ist. Wunderschön liegt hier die südsteirische Naturlandschaft vor uns und der Ausblick ist einfach zum Genießen. Über eine Wiese geht es gemächlich weiter, rund um einen auslaufenden Hügel und dann weiter in nördlicher Richtung wieder durch den Wald - speziell an heißen Tagen wunderbar, weil es wieder leicht ansteigt. Vorbei, oder auch nicht beim Heurigen Brodmoar führt der Weg weiter Richtung Oisnitz. Am Bahnhof ändern wir noch einmal die Richtung und wandern gen Westen zunächst durch den Wald und dann weiter die Straße bergauf bis wir wieder den Ortskern von St. Josef erreichen.

Finale mit Schmankerln

Allerlei Gastronomiebetriebe verwöhnen die Wanderer entlang der beiden Wege - Theater Café, Landgasthof Josefiwirt, GH Hitty oder Mostschenke Neumann - man muss weder Hunger noch Durst leiden. An heißen Tagen aber trotzdem keinesfalls auf ausreichend Getränke vergessen!

Daten & Fakten

Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz am Dorfplatz St. Josef

Gehzeit: ca. 2 ½ Stunden

Höhenmeter im Auf- und Abstieg: ca. 180

Weglänge: ca. 9 Kilometer

Charakteristik: sehr einfache Familienwanderung