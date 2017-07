Vergessener Postsack sorgt für Unmut

Verzögerungen können passieren, immerhin sind Menschen am Werk. Aber das ist nun doch schon eher kurios: "Seit mindestens einer Woche steht ein Postsack in der Wielandgasse 14, immer an derselben Stelle", berichtet ein aufmerksamer "Krone"- Leser. Der Inhalt: wichtige Briefe, zum Beispiel an Bankkunden, Briefe von Reisebüros, persönlich adressierte Broschüren, aber auch Werbematerial. "Das ist ja eine Dienstleistung, für die man auch bezahlt", ist unser Leser irritiert, "am Montag um 8 Uhr früh habe ich bei der Post angerufen und gebeten, dass sich jemand darum kümmert. Bis jetzt ist noch nichts passiert! Vielleicht gibt es ja alternativ die Möglichkeit eine Box aufzustellen, in der so ein Postsack verwahrt werden könnte."



Die "Krone" überzeugte sich um 10.45 Uhr selbst davon und kann die Angaben bestätigen - direkt beim Hauseingang, neben dem Gehsteig der stark befahrenen Wielandgasse, war der einsame Postsack positioniert - mit vollem Inhalt!



Die Post prüft denFall jetzt ganz genau

Die Österreichischen Post AG sagt dazu: "Dort, wo der Postsack gestanden ist, gehört er nicht hin. Wir gehen der Sache umgehend nach!"

Monika Krisper, Kronen Zeitung