Urteil gegen Zeltweger Altbürgermeister reduziert

Viereinhalb Jahre Haft und 1,5 Millionen Euro Schadenersatz: So lautete im November 2015 das Urteil gegen den Zeltweger Ex- Bürgermeister Kurt Haller in der sogenannten Eishockey- Affäre. Hohe Summen aus dem Gemeindebudget wurden einst an den Eishockeyverein umgeleitet. Am Montag wurden einige Punkte neu verhandelt, das Strafausmaß reduzierte sich ein wenig.