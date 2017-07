Tornado und Nordlicht in Graz

J

: An 23 Tagen gab es damals Niederschläge. Damit war dieser Monat bislang jener mit den meisten Niederschlagstagen.

11. Februar bis 12. April 1921: Zwei Monate lang gab es damals praktisch keinen Niederschlag. Die gemessene Regenmenge betrug lediglich 0,8 Millimeter.

24. Jänner 1903 und 3. Februar 1929: An diesen beiden Tagen wurde mit minus 23,7 Grad die niedrigste Temperatur in Graz gemessen.

23. September 1927: An diesem Tag zog ein Tornado von Graz aus eine Spur der Verwüstung durch die östliche Steiermark.

25. November bis 15. Dezember 1927: Drei Wochen (!) lang konnte in Graz kein Sonnenschein registriert werden.

Das Jahr 1937: In keinem anderen Jahr gab es in Graz so viel Niederschlag, nämlich 1231,7 Millimeter (und das, obwohl die Aufzeichnungen für den Jänner verloren gegangen sind).

25. Jänner 1938: An diesem Tag wurde in Graz ein Nordlicht gesichtet.

17. Juli 1938: Mit 105 Millimeter wurde an diesem Tag die höchste je in Graz gemessene Niederschlagsmenge verzeichnet.

13. Juni 1946: Eine Windhose wurde registriert.

5. Juli 1950: An diesem Tag wurde in Graz die höchste Temperatur des 20. Jahrhunderts gemessen - nämlich plus 37,1 Grad. Dieser Wert wurde erst 63 Jahre später, im Jahr 2013, zum ersten Mal mit 38,1 Grad überschritten

8. bis 11. Februar 1986: In diesen drei Tagen gab es in Graz einen Jahrhundertschneefall. 72 Zentimeter wurden am 11. Februar um 7 Uhr morgens gemessen.

29. März 1989: Plus 25,1 Grad hatte es an diesem Tag. Er ist in Graz der erste bekannte Sommertag im März.

5. Dezember 1995 bis 18. März 1996: 103 Tage hindurch war der Boden an der Messstation ganz oder teilweise mit Schnee bedeckt.

15. und 16. November 2002: Die Grazer staunten, als zwei Tage lang Saharastaub die Luft trübte.

Wer selbst durch die Daten schmökern möchte, hier der Link: https://physik.uni- graz.at/de/geophysik/klimadaten- archiv.

Von: Gerald Richter