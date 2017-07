Steirischer "Dr. Dolittle" lädt in sein Tierreich

Andere fahren gerne in den Urlaub oder spielen Tennis. Wir bleiben daheim und genießen unser Tierreich", sagt Claudia Hirschmann, die als gebürtige Grazerin längst ein idyllisches Landleben führt. Füttern (unter anderem mit selbst geschrottetem Mais), ausmisten, hegen und pflegen: Die Hirschmanns verbringen fast ihre ganze Freizeit mit den Tieren - und werden mit tollen Erlebnissen belohnt. So wurden im drei Hektar großen Hirschgehege vor kurzem acht Kälber geboren - darunter, eine Seltenheit, Zwillinge!

Helmut Hirschmann ist seit jeher ein Tierfreund, begann mit Fischteichen, später kam eine Wachtelzucht dazu, vor zwei Jahren das Rotwildgehege - eines ergibt mittlerweile das andere. In der Region ist er als "Dr. Dolittle" bekannt (er spricht wirklich zu den Tieren) und wird häufig angerufen, wenn ein Tier in Not ist. Hirschmann: "Vor kurzem hatten wir in der Rettungsstation zwei Babyturmfalken. Sie sind aus dem Nest gefallen oder gestoßen worden. Falco del Torres und Rico geht es bei uns bestens."

Ein wichtiges Anliegen ist es, Kindern den Wert der Natur zu vermitteln. Der Jagerberger Kindergarten war schon zu Gast, weitere haben sich bereits angemeldet. Kontakt: 0676/9307085.

Jakob Traby, Kronen Zeitung