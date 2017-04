Steirer suchen strahlende Steine an Schulen

Es ist nicht lange her, da sorgte ein Zufallsfund in einem Salzburger Gymnasium für einiges Aufsehen: Bei einem Vortrag schlug der Geigerzähler eines Anti- Atom- Aktivisten in einer schulischen Mineraliensammlung an. Stein des Anstoßes: eine Pechblende, auch Uraninit genannt. Solche Mineralien sind leicht radioaktiv - was man zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung für den Unterricht (in den meisten Fällen schon vor Jahrzehnten) noch zu wenig beachtete.

Die Salzburger Entdeckung und das dazugehörige Medienecho machte auch die steirischen Behörden auf die Problematik aufmerksam: Gibt es Pechblenden auch an unseren Schulen und geht von ihnen auch eine potenzielle Gefahr aus? Eine Frage, die der Landesschulrat beantwortet wissen wollte - und via Rundschreiben alle Direktoren ersuchte, verdächtige Gesteine in den hauseigenen Sammlungen umgehend zu melden.

Keinerlei Gefahr für Schüler

Fündig wurde man an zwei Grazer Gymnasien. Um auf "Nummer sicher" zu gehen, wurde die Landesabteilung für Lärm- und Strahlenschutz (Ewald Plantosar, Johannes Pritz) alarmiert: "Wir sind dann an die betroffenen Schulen gefahren und haben die Mineralien genau begutachtet", erzählt Referatsleiter Ewald Plantosar der "Krone".

Dabei stellte sich heraus, dass diese zwar strahlen, von ihnen bei sachgemäßer Handhabung allerdings keinerlei Gefahr ausgeht: "Diese Pechblenden dürfen nicht mit bloßer Hand berührt werden, müssen in einer Vitrine mit bruchsicherem Glas verwahrt bleiben und können aus einer Entfernung von einem halben Meter angeschaut werden", erklärt der steirische Atom- Experte. "Als Anschauungsmaterial im Physik- Unterricht können sie aber sogar sehr wertvoll sein!"

Gerald Schwaiger, Kronen Zeitung