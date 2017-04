Steirer machen Karriere mit Robotern

Roboter spielen Fußball, tanzen, helfen im Alltag - mit solch spielerischem Umgang sollen 10- bis 19- Jährige an die Themen Software und Programmierung herangeführt werden. Diese versprechen gut bezahlte und von der Wirtschaft stark nachgefragte Jobs: Alleine in der Steiermark fehlen im Bereich Informatik mehr als 2000 Fachkräfte!

Seit zehn Jahren werden die Bemühungen in den Schulen unter dem Schlagwort "RoboCupJunior" intensiviert, man kann bereits junge Vorzeigeexperten präsentieren: Julia Nitsch und Stefan Loigge fingen in der Schulzeit für das Thema Robotik Flamme, studierten Telematik an der TU Graz und starten jetzt in der Wirtschaft durch.

Bei den Schulen ist die HTL Weiz besonders engagiert. Der dortige Elternverein organisiert die "RoboCupJunior"- Meisterschaften morgen und am Samstag in Weiz. 600 Teilnehmer aus zehn Länder werden erwartet. Es geht dabei um Tickets für die WM in Japan.