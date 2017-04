Spektakulärer Bankomat- Raub mit Lkw

Der Coup war bis ins Detail geplant, der Tatort vermutlich bewusst ausgesucht worden. Die Täter - es waren mindestens zwei - stahlen vom Areal einer nahe gelegenen Firma zwei Kleintransporter. Damit fuhren sie zur Sparkassenfiliale.

Kurz vor drei Uhr legte ein Täter bei einem Fahrzeug den Retourgang ein und krachte ins Foyer des Geldinstitutes. Mit Hilfe des Klein- Lkw und eines Spanngurts rissen die Kriminellen den Bankomat aus der Verankerung. Sie verluden ihn auf den anderen Wagen und flüchteten. Das beschädigte Fahrzeug ließen sie mit laufendem Motor zurück.

Das Fluchtauto sowie der aufgebrochene Geldautomat - die Höhe der Beute ist unklar - wurden 27 Kilometer nordöstlich vom Tatort in Bad Waltersdorf sichergestellt. Zeugen mögen sich bitte im Landeskriminalamt melden: 059 133 60 3333.

Weitere Coups in der Steiermark

Möglicherweise gibt es eine Verbindung zum Bankomat- Diebstahl in Söding, bei dem eine Bande in der Nacht zum 15. Februar ebenfalls in Autobahnnähe ein gestohlenes Geländeauto als Rammbock missbraucht hatte.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung