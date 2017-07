Souvenirladen am Schloßberg droht das Aus

Der steirische Panther zum Anstecken, der Uhrturm in der Schneekugel oder der Enzian als Kühlschrankmagnet: Wer einen klassischen Mini- Gruß aus der Steiermark sucht, kommt beim "Koder" am Grazer Schloßberg voll auf seine Rechnung. Im Jahr 1910 gegründet, dürfte es das älteste Souvenirgeschäft der weiß- grünen Landeshauptstadt sein. Und wie so viele seiner Art, kämpft man auch hier mit einem akuten Nachfolgerproblem.

"Der jetzige Betreiber hört auf, dessen Söhne haben anscheinend keinerlei Interesse an einer Weiterführung. In ein paar Monaten ist Schluss", erzählt eine Angestellte mit trauriger Miene. Wie es um die Zukunft dieses Originals bestellt ist, steht somit in den Sternen.

Möglicher Abriss wird dementiert

Von dem Gerücht, wonach dem Häuschen gar der Abriss droht, will man in der Stadt nichts wissen: "Wir sind auf jeden Fall darum bemüht, dieses Kleinod zu erhalten. In Absprache mit dem Bürgermeisterbüro sind wir bereits auf der Suche nach einem geeigneten Nachmieter", sagt Georg Schröck, Sprecher von VP- Finanzstadtrat Günter Riegler.

Das dürfte vor allem einen freuen: Siegfried Weiß vom Zeitungskiosk am Hauptplatz. Er hat nämlich schon vor längerem Interesse an einer Weiterführung bekundet: "Bislang hat man mich allerdings nur abblitzen lassen", hofft nun auch der Standler wieder auf eine gute Wendung der Geschichte

Barbara Winkler und Ernst Grabenwarter, Kronen Zeitung