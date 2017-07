Sommer der Rekorde: Jetzt wird sogar das Eis knapp

In so mancher Kühltruhe herrscht bereits gähnende Leere: "Bei einigen Sorten war in den vergangenen Wochen die Nachfrage schlicht größer als das Angebot", sagt eine Grazer Verkäuferin; an den Spar- Kassen etwa werden die Kunden per Aushang um Verständnis für den Engpass gebeten.

"Der diesjährige Juni geht als zweitwärmster in die 251- jährige österreichische Messgeschichte ein, die daraus resultierende Nachfrage stellt uns vor Herausforderungen", bestätigt Gunnar Widhalm von Unilever Austria (Eskimo). "Bei dem einen oder anderen Produkt sehen wir uns mit Engpässen konfrontiert, besonders Wasser- Eis wie Twinni, Jolly oder Calippo findet reißenden Absatz."

Für gefrorenen Nachschub wäre aber bereits gesorgt - und der kommt genau zur richtigen Zeit: "Schon am Montag müssen wir vermutlich die nächste Hitzewarnung für die Steiermark ausgeben", meint Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie. Der Dienstag dürfte aus heutiger Sicht der heißeste Tag der Woche werden.

Barbara Winkler, Kronen Zeitung