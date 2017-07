Serien- Räuber fordert Polizei

Es ist eine unheimliche Serie, die Opfer sind ausschließlich wehrlose, betagte Frauen. Begonnen hat alles am 30. Juni mit jener 82- Jährigen, die am Hüttenbrenneranger brutal zusammengeschlagen worden war - alles für ein wenig Bargeld und eine Goldkette! Es folgten Raubüberfälle auf eine 76- Jährige in der Steggase am 6. Juli sowie am 8. Juli auf eine 71- Jährige. Das Muster: immer dasselbe! Der Täter ging von hinten auf die Frauen los, schlug sie bewusstlos, so dass sie sich an nichts mehr erinnern konnten. Es gibt nur eine vage Personsbeschreibung von einem 20 bis 35 Jahre alten schlanken Mann mit dunklen Haaren, dunkler Kleidung und dunkler Tasche.



Dieser Unbekannte schlug am Montag in der Hauseggerstraße 50 zwischen 11.30 und 12 Uhr erneut zu: Eine 84- Jährige mit Krücke war zuvor in einer Bank und einer Apotheke in der Eggenberger Allee unterwegs, "ging dann nach Hause, öffnete die Tür zum Mehrparteienhaus und sah nach der Post", sagt Chefinspektor Franz Maier von der Grazer Raubgruppe. Dann wachte sie an Ort und Stelle auf, verspürte Schmerzen im Gesicht und am Knie, wusste aber nicht, was passiert war und legte sich in ihrer Wohnung hin. Ihr Enkel schöpfte Verdacht und entdeckte am Tatort die abgerissene Goldkette seiner Oma. Eine weitere fehlte, genauso wie ein Ring und ein Ohrring. Die Frau wurde mit einem Kieferbruch und Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Hinweise dringend erbeten unter: 059133/65- 3333!

Die Polizei intensiviert die Fahndung, ältere Menschen sollten Schmuck verdeckt tragen!

Monika Krisper, Kronen Zeitung