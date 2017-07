Schüsse auf Schüler

Der 18- Jährige ist in Graz gemeldet, tummelt sich aber immer wieder in der Hausmannstättener Umgebung, weil seine Eltern dort leben. Bei der Polizei ist er auch kein Unbekannter mehr. Was den Verdächtigen zur Tat am Donnerstag in Fernitz trieb, dazu sagt er aber kein Wort. Laut Zeugenaussagen soll er schon länger nervös auf und ab gegangen sein. Dann steuerte er auf die beiden bei einer Haltestelle wartenden Nachbarn (15, 17) zu: "Macht’s nix Falsches!", drohte er ihnen mit einer CO2- Waffe in der Hand. Vom Älteren verlangte er iPhone und Geldtasche. Dann flüchtete er, drehte sich nach ca. 50 Metern um und schoss zweimal in Richtung der Schüler. Sie wurden nicht getroffen, wählten sofort den Notruf.



Wenig später wurde der Verdächtige in Richtung Kalsdorf bei der Mur widerstandslos festgenommen. Er, der positiv auf THC getestet wurde, dürfte auch auf den Bankomaten einer Bank in unmittelbarer Nähe geschossen haben; dazu wird noch ermittelt. Das Raubopfer hat zumindest sein Geld wieder, doch das iPhone und Börse mit wichtigen Dokumenten sind dahin. Wer hat Hinweise dazu und zum Bankomat- Vorfall? 059133/6139.

Monika Krisper, Kronen Zeitung