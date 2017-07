"Schnittiger" Einsatz gegen fiesen Eindringling

Handschuhe an, Beine und Arme gut bedecken, Schutzbrille auf: Mit dem Riesenbärenklau ist nicht zu spaßen, denn Berührungen können zu schlimmen Verbrennungen führen. Umso vorsichtiger muss man vorgehen, wenn es der fiesen, eingeschleppten Pflanze an den Kragen geht - so wie am Mittwochmorgen in Turnau.