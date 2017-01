Schauspielhaus Graz: Ein strenges Gefühls- Pingpong

Ingeborg Bachmann und Paul Celan verband eine komplizierte Romanze. In "Der gute Gott von Manhattan" in Haus Zwei des Schauspielhaus Graz macht sich die Sehnsucht nach erfüllter Liebe breit, samt strafendem Gott und böser Eichhörnchen. Mathias Lodd und Tamara Semzov sind die zum Scheitern verurteilten Liebenden von New York.