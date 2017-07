Räuber hält Graz in Atem

"Mir geht es so ganz gut, ich wünsche mir nur, dass der Täter gefasst wird und ich vielleicht meine Kette mit einem Herz und Diamanten, ein Erinnerungsstück, wieder bekomme", sagt Raubopfer Monika P. im Gespräch mit der "Krone". Sie wurde in der Fischergasse von jenem Serientäter überfallen, nach dem die Polizei nun fieberhaft sucht. Am Mittwoch überfiel er, wie berichtet, die 69- Jährige Brigitte P.: "Ich war mit meinem Chihuahua Sammy von meinem Heimgarten nach Hause unterwegs, bin rein ins Haus und habe die Post durchgesehen. Plötzlich habe ich eine drüberbekommen, ich weiß nicht woher. Normalerweise ist im Stiegenhaus immer was los, diesmal war aber keiner da. Auch der Hund hat seltsamerweise nicht gebelt, der war auch geschockt."



Sie ging zu Boden, in dem Moment riss ihr der Täter ihre Kette vom Hals und flüchtete. Brigitte P. schleppte sich zum Nachbarn und läutete, der alarmierte dann die Polizei. "Sie war vom Heimgarten Schönau über die Kasernstraße nach Hause unterwegs, vielleicht ist jemandem etwas aufgefallen", sagen Franz Maier und Benjamin Pfingstl von der Grazer Raubgruppe. Die Staatsanwaltschaft hat die Veröffentlichen zweier Lichtbilder veranlasst. Möglicherweise stehen die Männer in Verbindung mit der Tat. Hinweise: 059133/65- 3333.

Monika Krisper, Kronen Zeitung