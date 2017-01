Polizisten löschten Feuer mit Schnee

Erst Freitagvormittag konnte ein Polizist in der Innenstadt von Bruck an der Mur durch sein Eingreifen vermutlich bei einer Baustelle eine Gasexplosion verhindern - wir haben berichtet. Samstagnacht wieder eine tolle Meldung: Eine Polizeistreife in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) gelang es, einen Großbrand vereiteln.

Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr war das Feuer in der Spenglerei ausgebrochen. Heiße Asche in einer Mülltonne, die in einem Carport stand, dürfte den Brand verursacht haben. Die Flammen hatten bereits auf den Motor des Einfahrtstores und eine Carportsäule übergegriffen. Im Zuge des Streifendienstes wurde der Brand von der Polizei entdeckt und mit einem Handfeuerlöscher und viel Schnee bekämpft.

Der verursachte Schaden beträgt einige Tausend Euro.

Eva Stockner, Kronen Zeitung