Pkw krachte in Haus

Der Mann dürfte die Straßenverhältnisse nicht richtig eingeschätzt haben: Er krachte am Sonntag mit seinem Auto in Weitendorf (Wildon) in ein Gebäude des angrenzenden Steinbruchs. Durch die Wucht des Aufpralls waren Mauerteile auf das Fahrzeug gefallen. Da die Rettung der verletzten Person im Bereich des vermutlich einsturzgefährdeten Hauses nicht möglich war, wurde von der Einsatzleitung der Feuerwehr angeordnet, den Pkw mit Hilfe einer Seilwinde aus dem Gefahrenbereich zu ziehen. Danach konnten die Sanitäter ungehindert zum Fahrzeuglenker vordringen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades geborgen.

Die Feuerwehren Weitendorf und Wildon nahmen weitere technische Sicherheitsmaßnahmen vor.