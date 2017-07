Patienten betrogen, um in Betrüger zu investieren

Ein Physiotherapeut auf Freigang ließ Patientinnen in sein Anti- Schnarch- Patent und seine Liebe investieren - insgesamt 880.000 Euro. Das gesamte Geld investierte der Betrüger wiederum in einen Mithäftling, der ihm dafür tollen Besitz in der Türkei versprach. Am Donnerstag wurden beide in Graz zu hohen Haftstrafen verurteilt.