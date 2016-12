In der steirischen AK etwa wollte das Karl Schneeberger, Chef der Abteilung Arbeitnehmerschutz, nicht so ganz glauben, hat sich versicherungsmathematisch der Sache angenommen. Und dabei Erstaunliches zu Tage gefördert: Weil, gleich vorweg, unser heimisches System ist so schlecht nicht: Langjährig versicherte Männer etwa bekommen in Deutschland im Schnitt 1050 Euro Altersrente, allerdings nur 12- mal im Jahr ausbezahlt. Das macht dann 12.600 Euro. In Österreich sind es immerhin 1560 Euro Pension, und das 14- mal, das sind dann immerhin 21.840 Euro - beziehungsweise um stattliche 9240 Euro mehr.

Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat in Sachen Pensionen übrigens auch gerechnet und sich die so genannte Bruttoersatzrate genau angeschaut. Ein 20- jähriger Berufsanfänger, der bis 65 durchhackelt, kommt bei uns auf eine Ersatzrate - sie definiert das Verhältnis zwischen Rentenanspruch und Verdienst - von 78,1 Prozent, während es im OECD- Schnitt 59 Prozent, und in Deutschland überhaupt nur noch 37,5 Prozent sind. Also, was lernen wird daraus? Österreich, du hast es besser!