Obersteirisches "Hundeparadies" sucht neue Heimat

Sie wurden aus Auffanglagern in Osteuropa befreit, von der Straße geholt, vor dem Tod gerettet - und haben in St. Lorenzen im Mürztal eine neue Heimat gefunden: 20 Hunde leben aktuell in "Stibis Hundeparadies". Im nächsten Jahr müssen sie wieder siedeln. Ein neuer Standort in der Region Obersteiermark Ost wird gesucht.