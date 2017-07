Neue S- Bahn wird gut angenommen

Die obersteirische S- Bahn ist seit Dezember 2016 in Betrieb. Zum einen wurde die Strecke Unzmarkt- Leoben- Bruck zur neuen S 8 sowie die Strecke Mürzzuschlag- Kapfenberg- Bruck zur neuen S 9 aufgewertet. Herzstück der Maßnahme ist das dichte Angebot zwischen Kapfenberg, Bruck und Leoben in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Hier fahren zwölf zusätzliche Kurspaare, womit in Summe 33 Verbindungen in jede Richtung angeboten werden. "Überlagert mit den vorhandenen Stundentakten ist somit tagsüber ein halbstündliches Angebot garantiert, das gibt es nicht einmal im Großraum Graz", freut sich Verkehrslandesrat Anton Lang.

Grund zur Freude macht auch die Auslastung: So gibt es aktuell etwa 8100 Einsteiger in S 8/S 9, besonders gut geht die Verbindung von und nach Unzmarkt mit je 100 Einsteigern sowie die Verbindung von/ins Mürztal - insbesondere in Richtung Leoben - mit 45 bis 90 Einsteigern. Die meisten freien Sitzplätze gibt es in den Vormittagsstunden sowie ab 17 Uhr.