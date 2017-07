Neue Bim- Linie geplant

Vom Plan, die Entlastungsstrecke für die Herrengasse (1600 Straßenbahnen passieren hier täglich, immer wieder kommt es zu Bim- Staus) über den Griesplatz zu führen, hat man sich im Rathaus verabschiedet. VP- Bürgermeister Siegfried Nagl: "Wir haben das eingehend geprüft, diese Linienführung ist einfach nicht möglich. In der Elisabethinergasse fahren zahlreiche Busse. Bim und Busse würden sich gegenseitig behindern. Außerdem müssten wir den Pkw- Verkehr hier um bis zu 60 Prozent reduzieren. Das ist undenkbar."

20 Millionen Euro Kosten

Die letzte Chance sei nun die eingangs erwähnte Bim- Linie über die Neutorgasse und die Belgiergasse. Nagl: "Klappt das nicht, sehe ich für eine Herrengassen- Entlastung schwarz."

Ungefähr 20 Millionen Euro würde das Projekt kosten. Nagl: "Mit den Bim- Linien nach Reininghaus und in die Smart City hat diese Strecke in den kommenden Jahren oberste Priorität für uns." Die Verlängerungen nach Reininghaus (ca. 40 Millionen Euro) und in die Smart- City ca. 20 Millionen) seien im Frühling 2018 baureif. Die Herrengassen- Entlastungsstrecke könnte freilich erst frühestens 2021/22 fertiggestellt sein. Vorausgesetzt Bund und Land zahlen mit.

Von: Gerald Richter