Neue Ärztzentren lassen Gemeinden aufatmen

Mariazell, Eisenerz - und nun Vorau: Ende September startet hier das dritte steirische Gesundheitszentrum, vorerst besetzt mit Ärzten des Marienkrankenhauses. Ebenfalls im Herbst geht ein ähnliches Zentrum in Birkfeld in Betrieb. In beiden Gemeinden ist die medizinische Versorgung nach längerem Zittern gesichert.