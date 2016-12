Mehr Polizei in der Silvesternacht

"Es gibt eine erhöhte Terrorgefahr in ganz Europa, jedoch keinerlei konkrete Hinweise, dass in Graz oder anderswo in der Steiermark etwas passieren wird", erklärt Polizei- Sprecher Leo Josefus. Nichtsdestotrotz wurde in der Murmetropole die Polizeipräsenz nach dem Terroranschlag in Berlin erhöht. Laut Josefus werden "nicht nur Uniformierte, sondern auch Beamte in Zivil" in der Silvesternacht im Einsatz sein - wie viele, ist geheim. "Neuralgische Punkte" wie die Öffis, der Hauptbahnhof, die Einkaufszentren, aber auch der gesamte innerstädtische Bereich werden überwacht. Zudem werden im Umfeld der Silvesterfeierlichkeiten Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt.

In Wien wurden Betonbarrieren aufgestellt, um den Silvesterpfad in der Innenstadt abzusichern. In Graz seien "fixe bauliche Maßnahmen nicht vorgesehen", sagt Josefus. Näheres zum Sicherheitskonzept für die Grazer Innenstadt will er nicht verraten, nur so viel: "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet." Es spreche daher nichts dagegen, in die Stadt zu gehen und dort den Jahreswechsel zu feiern. Na dann: guten Rutsch!