Leobnerin wollte Streit mit Waffe klären

Die Mädchen, 15 und 18 Jahre, kennen sich laut Polizei aus der Schule und gerieten am Mittwoch in einer Tiefgarage in Streit. Plötzlich tauchte die Mutter der 15- Jährigen auf - mit einer Gaspistole in der Hand! Auch weitere Personen wurden Zeugen des Vorfalls. Trotz allem gehen die Meinungen auseinander: Die bedrohte 18- Jährige behauptete mit ihrem Vater bei der Polizei, die Mutter habe ihr einen Tritt in den Bauch versetzt und mit der Waffe gedroht. In ihrer Wohnung wurde auch eine Gaspistole samt Munition gefunden, und sie gab zu, vor den Mädchen damit hantiert zu haben. Doch erstattete auch sie Anzeige gegen die 18- Jährige wegen Körperverletzung...