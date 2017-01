Lawinen: Ein gefährliches Wochenende steht bevor

Viel Neuschnee, kräftiger Wind und dann ein Wochenende, an dem es aufklart und es viele Sportler in die Berge zieht: Diese Kombination fürchten Lawinenexperten. Bereits am Donnerstag herrschte im Norden der Steiermark Warnstufe 3 (erhebliche Gefahr). Eine Entspannung ist bis Mitte nächster Woche nicht in Sicht.