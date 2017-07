La Strada in Graz fulminant eröffnet

Wie nahtlos man Comedy mit Poesie verbinden kann, beweisen die vier Artisten und der schräge Musiker von Machine de Cirque in der Regie von Vincent Dubé mit der diesjährigen Eröffnungsproduktion von La Strada in der Grazer Oper. Ein seltsames Gebilde aus Metall und allen möglichen Versatzteilen dient ihnen dabei als Turngerät, Showbühne und dystopisches Refugium. Verschiebbare Elemente, vertikale und horizontale Metallstangen, ein Trapez oder auch eine Wippe sind kleine Hilfsmittel für akrobatische Meisterleistungen, die so leicht, verspielt und nebenbei daherkommen, dass man das harte Training hinter dieser Virtuosität kaum noch zur Kenntnis nehmen will.

Wenn dann auch noch ein Fahrrad, immer höher werdende Einräder, unzählige Keulen und vor allem vier Handtücher ins Spiel kommen, gibt es seitens des Publikums kein Halten mehr.

Die Akrobatik von Ugo Dario, Maxim Laurin, Yohann Trépanier und Raphaël Dubé ist hier aber nie Selbstzweck, mit ihr werden reizende kleine Geschichten liebevoll und überaus witzig erzählt. Und Musiker Frédéric Lebrasseur sorgt für weit mehr als nur den eigenwilligen musikalischen Rahmen. Sehr sehenswert - noch bis zum 4. August.

Michaela Reichart, Kronen Zeitung