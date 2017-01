Kondolenzbuch liegt in Grazer Burg auf

Die Steirer haben Gelegenheit, sich an drei Tagen im Weißen Saal der Grazer Burg in ein Kondolenzbuch einzutragen - und zwar am Samstag, dem 7. Jänner, von 9 bis 17 Uhr, am 8. Jänner von 9 bis 17 Uhr und am 9. Jänner von 8 bis 12 Uhr. Wer seiner Trauer online Ausdruck verleihen möchte, kann dies hier tun.

Wie "Steirerkrone"- Leser bereits wissen, kann auch im Rahmen des Begräbnisses in Graz- St. Veit (9. Jänner, 14.30 Uhr, Messe in der Pfarrkirche) und des Requiems im Grazer Dom (10. Jänner, 16.30 Uhr, geleitet von Bischof Wilhelm Krautwaschl) Abschied genommen werden. Er sei ein Politiker von besonderem Format gewesen, zollt Altbischof Egon Kapellari, der die Bestattungszeremonie leiten wird, dem Verstorbenen Respekt. Das Religiöse und das Katholische seien integrale Bestandteile im Denken und Handeln von Krainer gewesen, "und er war mir ein guter Freund!"