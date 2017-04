Kleine Wasserkraftwerke haben noch viel Potenzial

Oft schon bis zu 50 Jahre alt, werden nun viele der etwa 630 als Ökostromanlagen anerkannten kleinen Wasserkraftwerke in der Steiermark modernisiert und können so ihre (Strom- )Leistung steigern. Derzeit stehen aber viele Projekte in der Warteschlange: Man wartet auf das neue Ökostromgesetz. Nächste Woche soll es im Parlament soweit sein.