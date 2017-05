Keine Pause für steirische Feuerwehren

Am Fichtlplatz in Leoben- Lerchenfeld ging Montag gegen 6.30 Uhr ein 25- jähriger Obersteirer ins Dachgeschoß eines Zweifamilienhauses, um auf dem Balkon eine Zigarette zu rauchen. In diesem Moment heulte im ersten Stock in seiner Wohnung der Rauchmelder auf. Das Schlafzimmer, in dem bis sechs Uhr noch seine Freundin genächtigt hatte, war voller Rauch. Der Arbeiter weckte seine im Parterre wohnhafte Oma (73) und den Opa (76) und brachte sie in Sicherheit. Der Schaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet Sonntagnacht in Pöls, Ortsteil Greith, erst ein Carport, dann ein angrenzendes Ferienhaus in Brand, das einem 75- jährigen Steirer gehört. Er war daheim in Bad Radkersburg. Acht Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz.

Durch überhitztes Öl brach am Sonntag in Mureck, Ortsteil Eichfeld, ein Küchenbrand aus. Die Besitzerin - sie hatte kurz die Küche verlassen und sich um die kranke Mutter ihres Freundes gekümmert - zog den Topf von der Platte und erlitt dabei leichte Verbrennungen an den Händen.

In der Grazer Lazarettgasse geriet Samstag gegen 15 Uhr ein Dunstabzug in Brand. 23 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Die Mieterin (25), eine Freundin und ein Kleinkind blieben unverletzt.

Durch einen Kurzschluss begann Samstagnacht in Veitsch der Akku eines Modellflugzeuges zu brennen. Der Hausbesitzer - er war durch einen Kurzschluss auf das Feuer aufmerksam geworden - konnte den Brand selbst löschen.

Manfred Niederl, Kronen Zeitung