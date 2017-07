Kätzchen aus Motorraum befreit

Am 07.07.2017 gegen 07 Uhr wurde die Bezirksleitstelle Seiersberg über eine eingeschlossene Katze in einem PKW auf einem Parkplatz in der Haushamer Straße in Seiersberg in Kenntnis gesetzt. Ein Polizist der Polizeiinspektion Seiersberg begab sich daraufhin zum besagten Fahrzeug und konnte Tiergeräusche aus dem Motorraum wahrnehmen.

Da der Zulassungsbesitzer nicht erreichbar war, wurden die FF Seiersberg sowie der ÖAMTC angefordert, welche das Fahrzeug ohne Beschädigung öffnen und nach ca. eineinhalb Stunden das Kätzchen unverletzt aus dem Motorraum retten konnten. Das Kätzchen wurde zur Polizeidienststelle Seiersberg verbracht, wo es in weiterer Folge an Frau Riedel des Schutzengeldorfs Kalsdorf übergeben wurde. Dort wird die Kleine nun liebevoll aufgepäppelt.