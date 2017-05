Junge Grazer im "Bengalo- Rausch"

Aus purem Übermut, wie sie sagen, warfen Samstagnacht in Seiersberg südlich von Graz zwei Grazer, 19 und 22 Jahre alt, so genannte Bengalische Feuer auf Grundstücke und in ein Baustellenklo. Die Feuerwehr musste zweimal ausrücken, in einem Fall konnte ein Wohnhausbrand gerade noch verhindert werden.