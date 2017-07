Jugendlicher brüllte in Graz Nazi- Parolen

Es war eine fröhliche Party, die vor zwei Wochen in einer Wohnung in der Plüddemanngasse von 25 bis 30 Jugendlichen gefeiert wurde. Dabei hatte sich aber nicht jeder im Griff: "Plötzlich hat einer Parolen wie ,Heil Hitler‘ gebrüllt", erzählt ein Zeuge des Vorfalls. Einem anderen Bewohner wurde die Sache gegen 22 Uhr zu viel, er alarmierte die Polizei. Als die Beamten der Dienststelle Jakomini eintrafen, war allerdings bereits Ruhe. Die Polizisten haben nun alle Hände voll zu tun, denn es gibt noch keinen Tatverdächtigen; alle Partygäste werden als Zeugen geführt. Um den Vorfall restlos aufklären zu können, ersucht die Polizei weitere Zeugen, sich zu melden (059133/6583).

Dass das Schreien solcher Parolen und der Hitlergruß alles andere als witzig sind und strafrechtliche Konsequenzen bringen, zeigt eine erst kürzlich erfolgte Verurteilung vor Gericht: Nach einem Hitlergruß und der Verharmlosung der Nazis vor einem Jahr auf einer Straße in Mödling wurde am Dienstag ein 33- Jähriger am Landesgericht zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

Monika Krisper, Kronen Zeitung