Irrer legte Rasierklingen in Ziegengehege aus

"Leicht ist es wirklich nicht", seufzt Betreiber Günter Koller im Gespräch mit der "Krone". 2010 hat er mit dem Bau seines kleinen Tierparks begonnen, 2011 wurde das Zuhause für viele Tiere eröffnet. Schon bald ein erster Rückschlag: Ein Alpaka wurde vergiftet, überlebte nicht.



Immer wieder gibt es Probleme. So auch am Wochenende: "Wir haben zehn Zwergziegen und vier Kitze. Acht Zwergziegen bekamen ganz plötzlich Durchfall. Ein Tier ist sogar gestorben. Dann haben wir am Sonntag auch noch Rasierklingen im Gehege gefunden!" Dass so etwas kein Zufall sein kann, liegt auf der Hand. Wie jemand so dreist sein kann, fragen sich Günter Koller, seine Mitarbeiter und viele Besucher. Die Vorfälle wird er natürlich bei der Polizei anzeigen, in der Hoffnung, den oder die Übeltäter zu finden.

Monika Krisper, Kronen Zeitung