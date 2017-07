In Graz schlummert großes kreatives Potenzial

Zum 20. Mal findet heuer in Graz das Festival La Strada statt. Was 1998 als Versuch begann, die Stadt im Sommer zu beleben, ist heute eines der beliebtesten Kulturevents der Steirer. Intendant Werner Schrempf erzählt im Interview vom Klinken- Putzen in der Anfangszeit und erklärt, was sich über die Jahre verändert hat.