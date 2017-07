Großbaustelle am Semmering steht bevor

Etwa 180 Züge rollen täglich über die bereits 160 Jahre alte Semmeringstrecke - eine hohe Belastung, weshalb die ÖBB nun gleich mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig in Angriff nehmen. So werden zehn Kilometer Gleis, zahlreiche Weichen sowie die Oberleitungsanlagen beim Bahnhof Semmering erneuert. Eine Sanierung erhalten unter anderem das Kartnerkogel- Viadukt und die Eisenbahnkreuzung in Breitenstein. Insgesamt investieren die ÖBB 28,6 Millionen Euro in die denkmalgeschützte Strecke.

Im Nahverkehr gibt’s zwei Monate lang (von 13. August bis 13. Oktober) einen Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen Mürzzuschlag und Payerbach- Reichenau. In der intensivsten Bauphase (11. September bis 1. Oktober) müssen dann auch die Fernzüge pausieren und Passagiere zwischen Mürzzuschlag und Wiener Neustadt in Ersatzbusse umsteigen.

Um die Arbeiten so rasch wie möglich abwickeln zu können, werden auch die Nachtstunden genutzt. Die Bundesbahnen ersuchen Anrainer um Verständnis.