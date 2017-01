Gemeindeamt öffnet bereits um 6 Uhr

"Wir haben in unserer Gemeinde etwa 2900 erwerbstätige Personen, davon pendeln mehr als 2000 täglich aus", sagt Bürgermeister Peter Stradner. Am stärksten werden die Straßen Richtung Autobahn und der Zug gegen 7 Uhr genutzt. Stradner: "Eine Bürgerumfrage hat ergeben, dass die Erledigung von Amtswegen für die meisten in der Früh am günstigsten wäre."

Daher hat das Gemeindeamt ab sofort von Montag bis Freitag von 6 bis 14 Uhr geöffnet. "Jede Abteilung ist von Anfang an besetzt, ab halb 8 sind dann sämtliche Mitarbeiter da. Neben dem Behördlichen sind auch alle Dienstleistungen verfügbar, etwa unsere Ö- Ticket- Verkaufsstelle", berichtet Stradner, der selbst jeden Freitag von 6 bis 9 Uhr Sprechstunden hält.

Statt wie bisher 22 hat das Amt nunmehr 40 Stunden in der Woche geöffnet. Das Interesse an Wagna ist derzeit groß. Stradner: "Es gibt bereits einige Anfragen, etwa vom Gemeindebund, der um Erkenntnisse gebeten hat."

Jakob Traby, Kronen Zeitung